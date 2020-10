Zaradi poraza Slavije, češki politik Slovence označil za 'oportunistične svinje'

"Slovenci znajo biti oportunistične svinje," so se glasile besede češkega poslanca v Evropskem parlamentu Alexandra Vondre po tekmi v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Slavija iz Prage je izpadla v kontroverznih okoliščinah, Čehi pa so se na Slovence spravili, ker je tekmo sodil slovenski sodnik Damir Skomina. Slednji je sedem minut pred koncem močno razjezil 19-kratne češke prvake, ki so ostali brez milijonov, za katere bi se potegovali, če bi igrali v Ligi prvakov.