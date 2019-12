Zaradi pošiljke človeškega urina v ZDA evakulirali kinodvorano

Približno 80 kilometrov stran od North Bend Theatra je bolnišnica v Tacomi zaman pričakovala pošiljko urina. Medtem pa je v kinodvorani nastala panika, saj zaposleni niso vedeli, kaj se nahaja v epruvetah. Policisti so zaprli okoliške ulice, posebna ekipa, specializirana za nevarne snovi, pa je analizirala pošiljko.

Po približno eni uri pa so ugotovili, da je North Bend ponesreči prejel paket človeškega urina. Kot so sporočili, je bil paket odstranjen. Kljub temu pa so upravnika kinodvorane zaradi stika s pošiljko odpeljali v bolnišnico na opazovanje.

Iz kina so sporočili, da je vse v redu, nevarnosti ni, predstave pa bodo na sporedu kot je bilo to predvideno.