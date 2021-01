Zaradi poskusa samomora so sprejeli kar 30 odstotkov več otrok kot leto prej

Pediatrična klinika v Ljubljani je lani zaradi poskusa samomora sprejela 30 odstotkov več otrok kot leto prej. V porastu so tudi motnje hranjenja, čustvene stiske in apatija. Stiske pri otrocih in mladostnikih, ki so imeli tovrstne težave že prej, so se zdaj povečale. Šole, ki so v veliki meri prepoznavale stiske otrok, so zaprte. Sistem odkrivanja in hitrega nudenja pomoči otrokom v duševni stiski je v času epidemije zatajil in šele čez kakšno leto ali dve bomo lahko videli, kaj je za otroke in mladostnike prineslo to leto omejevanja stikov.

