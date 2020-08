Zaradi požara v skupni garaži v Velenju evakuirali okoli 30 stanovalcev

V blokovskem naselju v Stantetovi ulici v Velenju se je odvijala prava nočna drama. Domačini opisujejo, da so slišali več močnih pokov, ki so spominjali na streljanje. Ker je bilo slišati ogromno krikov, so mislili, da se nekdo pretepa. Kasneje so ugotovili, da je v skupni garaži zagorelo več avtomobilov, šest jih je popolnoma uničenih, zaradi požara pa so evakuirali tudi okoli 30 stanovalcev.