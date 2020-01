Zaradi očitkov se je avstralski predsednik predčasno vrnil z dopusta

Po avstralski Viktoriji so izredne razmere razglasili tudi v zvezni državi Novi Južni Wales. Z ogroženih območij beži desettisoče ljudi, več tisoč jih je že ostalo brez strehe nad glavo. Požari so doslej zahtevali 18 smrtnih žrtev, več ljudi pogrešajo. Poginilo je tudi milijon glav živine in divjih živali. Razmere so zaradi močnega vetra in visokih temperatur popolnoma neobvladljive.