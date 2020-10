Zaradi pozitivnega testa se Ronaldo ne bo smel pomeriti z Messijem

Po skoraj desetih letih bi se morala v Ligi prvakov pomeriti dva največja nogometaša v tem stoletju Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. A na žalost se to ne bo zgodilo. Portugalski zvezdnik je namreč znova dobil pozitiven rezultat na testu za koronavirus. Čeprav se počuti dobro in pravi, da je test navadno 'sranje', na tokratni tekmi ne bo smel igrati. O tekmi Josipa Iličića in o prihajajočem spopadu med Barcelono in Juventusom smo povprašali komentatorja tekem Lige prvakov Tomaža Lukača.

