Zaradi preiskave vojakov v Afganistanu ZDA odvzele vizum glavni tožilki ICC

Združene države Amerike so ji preklicale vstopno vizo, najverjetneje zaradi morebitne preiskave ameriških vojakov ter zaveznikov in njihovih domnevnih vojnih zločinov v Afganistanu. Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je opozoril, da bo ZDA preklicala vizo kateremukoli članu ICC, ki bo sodeloval pri preiskavi.

Iz urada Bensoudove so sporočili, da bodo nadaljevali preiskavo brez strahu pred posledicami, medtem ko Pompeo grozi še z možnimi ekonomskimi sankcijami, če ICC ne spremeni svoje smeri.

Poročilo ICC-ja iz leta 2016 je omenjalo, da imajo razumljivo podlago, da verjamejo, da je ameriška vojska mučila ljudi v skrivnih bazah pod vodstvom CIE. Prav tako verjamejo, da so talibani in afganistanska vlada zagrešili vojne zločine.

Kaj je ICC?

ICC je Mednarodno kazensko sodišče, ki preiskuje in kaznuje ljudi, odgovorne za genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu. Posreduje, ko državne oblasti ne morejo ali nočejo preganjati posameznikov.

Ustanovljeno je bilo leta 2002, pridružilo pa se mu je 123 držav.

ZDA so do Mednarodnega kazenskega sodišča kritični že od ustanovitve leta 2002 in so ena izmed ducatov držav, ki se ni pridružila sodišču. Med njimi so tudi Rusija, Kitajska in Indija.