Zaradi propada Banke SVB v strahu tudi slovenska podjetja

Še v začetku preteklega tedna je banka Silicon Valley Bank kraljevala na lestvici najboljših ameriških bank, v petek pa jo je regulator zaradi plačilne nesposobnosti moral zapreti. Med neštetimi svetovnimi zagonskimi podjetji in startupi se je zato naglo razširil preplah, saj niso mogli dostopati do svojih računov, mnogi so se celo spraševali, ali bo propad banke vplival ne le na njihovo likvidnost, ampak tudi nadaljnji obstoj. Največji propad banke po letu 2008 so zanetile govorice o težavah institucije in apeli k dvigom.