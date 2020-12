Zaradi prostorske stiske Hrvaška zaprosila za začasno zaustavitev pomoči

Brez strehe nad glavo je v Petrinji ostalo več kot 3500 gospodinjstev. Mariborčani pa so še enkrat več pokazali, da imajo izredno veliko srce. Takšne gneče pred nakupovalnim središčem še ni bilo, ljudje so prinašali, kar so lahko in na koncu zbrali kar 45 ton hrane, pijače in oblačil. In namesto enega je proti Petrinji krenilo kar 17 do vrha napolnjenih kombijev. A s Hrvaške medtem prosijo, naj se pomoč ustavi, saj jim zmanjkuje prostora za skladiščenje. Premier Plenković je na tiskovni konferenci sporočil, da bo njegova stranka donirala dobrih 130 tisoč evrov za območje, ki ga je prizadel potres.