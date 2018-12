Zaradi protestnikov, ki zahtevajo pravico za Davida, odpovedali koncert

V Banjaluki, glavnem mestu Republike srbske, so se sinoči – kljub prepovedi policije – znova zbrali protestniki, ki so zahtevali "pravičnost za ubitega Davida". Zaradi nemirov je bil najprej prekinjen, potem pa odpovedan koncert bosanskega pevca Harisa Džinovića. Oblasti so aretirale pet oseb, med njimi pa ni Davorja Dragičevića, pobudnika protestov in očeta ubitega Davida Dragičevića, je sporočila banjeluška policija.

V javnosti so se sicer pojavile informacije, da je bil med aretiranimi tudi Davor Dragičević, nato pa še, da je na begu, a je policija to kasneje zanikala.

Protesti prerasli v protivladne

Protestni pohodi sicer potekajo po ulicah, na katerih se je zadnjič gibal 21-letni David Dragičević, preden je v noči na 18. marec izginil, nato pa so nekaj dni kasneje našli njegovo truplo. Njegov oče Davor meni, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike srbske, in že več mesecev protestira v središču mesta.

Medtem je nabral že precej podpornikov in njegovi protesti so prerasli v protivladne. Ko so občinski redarji v torek s pomočjo policije z glavnega trga v Banjaluki odstranili improviziran spomenik Davidu Dragičeviću, njegovega očeta Davorja in mater Suzano Radanović pa celo prijeli, je prišlo do spopadov s policijo, v katerih je bilo ranjenih več ljudi.

Davorja Dragičevića so potem v sredo izpustili, proti večeru pa so se protestniki z njim na čelu znova zbrali. Takrat je udeležence protesta pozval predvsem k miru in k izogibanju konfrontacije s policijo.