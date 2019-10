Zaradi rasizma bolgarskih navijačev odstopil predsednik bolgarske nogometne zveze

Na nogometni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo med Bolgarijo in Anglijo so nekateri bolgarski navijači z rasističnimi vzkliki žalili temnopolte angleške nogometaše. Angleži so kljub temu tekmo odigrali do konca. Zaradi rasističnih žaljivk angleška nogometna zveza od Uefe zahteva preiskavo, bolgarska vlada pa odstop predsednika bolgarske nogometne zveze. Ta je že odstopil.