Zaradi različice omikron države zaostrujejo ukrepe

Koronavirusna različica omikron ne skrbi le naše stroke, temveč epidemiologe po vsem svetu. Prav zato so se mnoge evropske države pred božičem in novim letom odločile za zaostrovanje ukrepov za zajezitev covida. V Nemčiji bo božič še sproščen, zaostritve sledijo prihodnji teden, v Italiji so ukrepe zaostrili že včeraj in jih bodo sprostili za silvestrovo, v Avstriji pa na eni strani ukrepe zaostrujejo, na drugi pa jih sproščajo.