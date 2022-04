Na Upravi za zaščito in reševanje so dobili obvestilo, da je Soča onesnažena. Za peno, vidno na gladini reke, je bilo krivo izlitje snovi iz podjetja TKK v Srpenici. Čeprav naj snov po besedah podjetja, ki izdeluje kemične izdelke, ne bi bila nevarna oziroma strupena, so sprožili intervencijo za črpanje pene iz reke, prav tako so Sočo zaprli za plovbo. Zaradi onesnažene reke so v naseljih Anhovo, Močila in Robidni Breg prekinili dobavo pitne vode.