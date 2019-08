Zaradi sedmih palet jabolk v nehumanih razmerah ujet med Rusijo in Ukrajino

"To je nezaslišano. Skoraj 60 dni že sedim tukaj in ne vem, kaj se dogaja. Rusi mi ne dovolijo, da prečkam mejo, saj sumijo, da so jabolka, ki naj bi bila srbska v resnici iz Poljske. To naša podjetja sicer pogosto počnejo. Jabolka iz EU poskušajo v Rusijo uvoziti kot srbska, kar je prepovedano."

"V tovornjaku sem imel 26 palet jabolk, a Rusi niso sprejeli sedem palet, za katere sumijo, da so iz Poljske. S spornim tovorom me tukaj zadržujejo skoraj dva meseca" je za Dnevni avaz povedal Srećko Županjac. Kot je pojasnil, dela za prevozniško podjetje Astur, izvoznik spornih jabolk pa je podjetje Super frut iz Čačka.

Skoraj dva meseca živi na z žico ograjenem parkirišču

Kot pojasnjuje, se znajde, kakor ve in zna. Najtežje dobim hrano, pripoveduje: "S taksijem odidem do bližnjega mesta,kjer si kupim hrano. To je 21 kilometrov oddaljeno od parkirišča, kjer so me 'nastanili'. To je drago. Na parkirišču, ki je ograjeno z žico, se lahko stuširam, tam sta tudi tuš kabina in toaletni prostori, a seveda, lahko si predstavljate, da je oboje v obupnem stanju."