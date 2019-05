Zaradi serijskega morilca odstopil ciprski pravosodni minister

Ciprski pravosodni minister Ionas Nicolaou je sporočil, da je predsedniku Nikosu Anastasiadesu podal odstopno izjavo med današnjim srečanjem zaradi "načelnosti in vesti". Obenem je zatrdil, da osebno ni bil vpleten v sporni primer.

Osumljenec, ki so ga ciprski mediji identificirali kot 35-letnega ciprskega Grka in vojaka Nicosa Metaxasa, je priznal sedem umorov. Šlo naj bi za prvega serijskega morilca na tem sredozemskem otoku.

Preiskava je stekla šele 14. aprila, ko so turisti v jezeru nedaleč od Nikozije opazili truplo ženske. V tem in še enem drugem jezeru so našli ostanke skupno štirih trupel. Dve naj bi bili Filipinki, tretja iz Nepala, poreklo četrte še preiskujejo. Policisti prav tako še iščejo trupla treh drugih žrtev - ena naj bi bila šestletna Filipinka, drugi dve pa odrasla Romunka in njena hčerka.