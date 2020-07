Zaradi širjenja okužb vlada omejuje druženje na 10 oseb

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike bo vlada omejila zbiranje tako na javnih kot na zasebnih dogodkih. Po novem bo dovoljeno druženje do 10 oseb. Ob posebnih pogojih bo zbiranje dovoljeno tudi do največ 50 oseb, a bo moral organizator dogodka zbrati podatke vseh prisotnih in hraniti seznam vsaj mesec dni. Na koncertih in športnih prireditvah pa je še vedno dovoljeno zbiranje do 500 obiskovalcev.