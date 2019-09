Na Norveškem je zaradi skrivnostne bolezni v zadnjih tednih poginilo 25 psov, simptome za zdaj še neznane bolezni, med katerimi sta krvava driska in bruhanje, pa so zaznali še pri najmanj 200 psih. Za zdaj sta edini osumljenki za skrivnostne pogine psov dve bakteriji, ki so ju našli pri obdukciji petih psov. A norveški veterinarji priznavajo, da za zdaj tavajo v temi.