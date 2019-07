Zaradi spanja v viseči mreži dobil 300 evrov kazni

Tržaška policija je v četrtek poročala o incidentu, hitro pa so zgodbo pograbili italijanski mediji, ki so bili predvsem kritični do občinske uredbe.

52-letni avstrijski turist je namreč nič hudega sluteč ob morju obesil svojo visečo mrežo med dvema drevesoma in si privoščil počitek. Policija pa ga je predramila s presenetljivo globo 300 evrov, saj je na območju občine Trst prepovedano obešanje stvari na drevesa ali rastline.