Zaradi spolnih zlorab obtožili skoraj 700 duhovnikov

Tožilka Lisa Madiganje avgusta sprožila preliminarno preiskavo v šestih škofijah v Illinoisu, v kateri je ugotovila, da je bilo poleg 185 duhovnikov spolnih zlorab obtoženih še več kot 500 drugih.

"Večine primerov niso ustrezno ali pa sploh niso obravnavali," je poudarila. "Preliminarne faze te preiskave so pokazale, da katoliška cerkev ne more nadzorovati same sebe," je sporočila Madiganova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Chicaški nadškof kardinal Blase Cupichje ob tem izrazil "globoko obžalovanje celotne Cerkve, da so bili neuspešni pri odgovoru na škandale pedofilskih duhovnikov". Poudaril je, da se je velika večina zlorab zgodila pred več desetletji in da je nadškofija leta 1991 sprožila "postopke za zaščito mladih".

Cupich je sicer med organizatorji srečanja predsednikov nacionalnih škofovskih konferenc na temo spolnih zlorab, ki ga bo februarja prihodnje leto v Vatikanu gostil papež Frančišek.