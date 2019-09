Zaradi sporne pesmi policisti pridržali hrvaškega novinarja

V prvem tvitu je bila sporna uporaba kratice ACAB (gre za angleško kratico, ki v slovenskem prevodu pomeni "vsi policaji so barabe"). "Povedal je še, da so ga na tleh poškropili s solzivcem in kako so mu v policijskem avtomobilu povedali, da se mu to dogaja, ker se upira sistemu, ker v tistem trenutku ni poslušal njihovih ukazov in kako so on najvišji zakon itd. Bognedaj, da se kdo upre sistemu. ACAB!" se je glasil Duhačkov zapis julija 2018 na Twitterju, ki se je nanašal na policijsko intervencijo v eni od zadarskih restavracij s hitro prehrano, o čemer so takrat hrvaški mediji obsežno poročali.