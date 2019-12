Zaradi spornega 'antimuslimanskega' zakona v Indiji izbruhnili protesti

Novi zakon o migrantih že več dni razburja Indijce širom države. V nemirih, ki trajajo že pet dni, je bilo po zadnjih podatkih ubitih šest ljudi, več kot 60 je poškodovanih.

Policija je v prestolnici New Delhi uporabila solzivec in pridržala številne protestnike, medtem ko so ti blokirali ceste in zažigali avtobuse.

Največ ljudi se je protestov udeležilo v severni in vzhodni Indiji. V več mestih so oblasti onemogočile dostop do interneta. Proteste pa so organizirale tudi univerze, med drugim prestižna univerza v prestolnici Jamia Millia Islamia. Njihovi študenti so se v nedeljo odpravili na ulice, kasneje pa se zapletli v spopad s policijo.

Policija je pridržala okoli 35 študentov, a so jih v ponedeljek zjutraj po lokalnem času predčasno izpustili iz pripora. Ni znano, kdo je prvi povzročil nemire, lokalni mediji pa poročajo, da so protestniki v policijo metali kamne, ta pa se je odzvala s solzivcem.

Posnetki nadzornih kamer na študentskem kampusu so prikazali, kako policija pretepa študente in osebje. Na stotine ljudi so sicer aretirali tudi v drugih delih mesta.