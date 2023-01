Zaradi spregledanih težav postal invalid: kakšna bo pot do pravice?

Saša Bjelić, ki so mu zdravniki šele po desetih dneh in tretjem pregledu ugotovili, da ima napočen slepič, se je zaradi zapletov po drugi operaciji zbudil s stomo. Zaradi psihičnih in fizičnih posledic je sedaj invalid prve in druge stopnje. Ker je prepričan, da je v njegovem primeru šlo za strokovno napako, si želi, da bi za to dobil vsaj odškodnino. Življenje celotne družine je namreč od dogodka naprej bistveno slabše. Kakšna pot čaka bolnike, ki se odločijo iskati pravico zase, in kako dolgo traja?