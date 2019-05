Zaradi stavke na bruseljskem letališču zamuda tudi na Brniku

Vsi leti na in z bruseljskega letališča so bili med 9.30 in 13. uro odpovedani zaradi stavke zračnih kontrolorjev. Zamude pa so po napovedih možne cel dan. Dopoldanski let iz Bruslja v Ljubljano je imel zaradi nenapovedane stavke nekaj urno zamudo.

Stavka zračnih kontrolorjev je vplivala tako na potniški kot tvorni zračni promet. Z bruseljskega letališča opozarjajo, da bi bili lahko zaradi posledic večurne stavke, ki je že končana, leti odpovedani ali zamaknjeni tudi v nadaljevanju dneva. Zaradi stavke kontrolorjev na bruseljskem letališču je imel nekajurno zamudo tudi let Adrie Airways iz Bruslja v Ljubljano, so pojasnili v Adrii. Pri ostalih dveh letih, in sicer iz Ljubljane v Bruselj ob 17.05 in iz Bruslja v Ljubljano ob 20.25, zaenkrat ne pričakujejo posebnosti. Zjutraj so zaradi stavke odpovedali več kot 50 letov v bruseljsko prestolnico, poročajo belgijski mediji. Nekaj letov so odpovedali tudi na letališču Charleroi, ki leži okoli 50 kilometrov južno od Bruslja in ga uporabljajo predvsem nizkocenovniki. Zračni kontrolorji so se za stavko odločili kljub dogovoru o pogojih dela. Tega so dosegli prejšnji teden, a ga niso podprli vsi sindikati. Zaposleni v belgijski kontroli zračnega prometa Skeyes sicer že dlje časa opozarjajo na preobremenjenost.