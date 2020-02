Zaradi številnih kritik oblasti na Kitajskem odstavili tri visoke uradnike

V enem dnevu so na Kitajskem zaradi koronavirusa umrle še 103 osebe, skupaj že 1016. Okuženih je več kot 42.000 ljudi, po vsem svetu več kot 43.000. Najhuje je v kitajski provinci Hubej, žarišču izbruha novega koronavirusa. Tam so zaradi spornega ravnanja ob pojavu bolezni in zanemarjanja dolžnosti, kot je zapisala komunistična partija, s položajev odstranili tri visoke uradnike.