Zaradi štirih tednov 'prisilnega dopusta' številni namesto v službo po brezplačne obroke hrane

Ena od javnih uslužbenk, Adrienne Walker iz Atlante, se je odločila, da lastne zaloge hrane raje podari sodelavcem z družinami, ki slednje zagotovo potrebujejo bolj kot ona. Zato je vzela škatlo in jo napolnila s konzervirano hrano in drugimi živili ter jo odnesla sodelavcem na mednarodno letališču Hartsfield-Jackson v Atlanti.

Na območju Washingtona so prehranske organizacije zaradi porasta klicev na njihove telefonske številke za pomoč zadnji konec tedna odprle več provizoričnih tržnic, na katerih se je pojavilo več kot 2.400 zveznih uslužbencev in pogodbenih delavcev. Na njih se obračajo tudi ljudje, ki še nikoli pred tem niso zavrteli telefonske številke. Med njimi je bila tudi ženska, ki je bila pred zaprtjem zadolžena za prevoz hrane v eni od neprofitnih organizacij in si ni nikoli pred tem predstavljala, da bo morala tudi sama na podoben način poiskati pomoč. "Za marsikoga dejstvo, da so se znašli v teh okoliščinah, predstavlja šok in presenečenje," razlaga vodja ene od tamkajšnjih organizacij.