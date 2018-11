Zaradi suše prodala svojega otroka: 'Vojne bo konec, podnebne spremembe pa so naša smrtna obsodba'

"Da sem preprečila, da bi otroci umrli od lakote, sem svojo hčer prodala drugi družini za obljubljeni znesek 3.000 evrov, a doslej sem jih prejela le 70. Nimam denarja, nimam hrane in dostopa do zdravstvenih storitev, tudi moj mož je padel v vojni"

"Nimam denarja in nobenega vira dohodka. Do mene je prišel moški in mi na izbiro dal, ali mu vrnem denar ali pa mu dam svojo hčerko. Moral sem se odločiti za slednje."

Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo leta 2018 v zahodni provinci Badghis več kot 275.000 ljudi prisiljenih zapustiti domove.Štiri leta brez kaplje dežja so uničila vso kmetijstvo v regiji in kar za tretjino znižale najpomembnejši vir prihodka v regiji, proizvodnjo opija.

Molitve za dež so tako postale stalnica v državi, ki so jo podnebne spremembe spravile na kolena.

Kot pripoveduje, je zaradi katastrofalne suše s tremi otroci iz svoje vasi pobegnila v taborišče, kjer je pričakovala pomoč, a kot pravi, ni dobila ničesar: "Da sem preprečila, da bi otroci umrli od lakote, sem svojo hčer prodala drugi družini za obljubljeni znesek 3.000 evrov, a doslej sem jih prejela le 70. Nimam denarja, nimam hrane in dostopa do zdravstvenih storitev, tudi moj mož je padel v vojni", pripoveduje obupana mama.

Ta primer ni izjema. V istem taborišču je svojo štiriletno hčer prodal tudi moški, ki prav tako ni imel druge možnosti: "Nimam denarja in nobenega vira dohodka. Do mene je prišel moški, ki me je postavil pred izbiro, ali mu vrnem denar ali pa mu dam svojo hčer. Moral sem se odločiti za slednje."

Na vprašanje novinarja, če ga ne moti, da je deklica še otrok, je ta odgovoril, da se to tukaj pač dogaja, tudi starejši moški se poročajo z deklicami. Tudi on je žrtev suše, ki je na zahodu Afganistana uničila svet, kot so ga poznali: "Ves pridelek je uničen, zaradi suše smo izgubili vse. Od lakote so nam pomrle tudi vse ovce, krave in koze."

Akila je zdaj v šotoru svojega kupca nekaj metrov stran od svoje mame. V Afganistanu sicer prodaja deklic v zakon ni neobičajna, a njen kupec to vidi kot 'dobrodelno' dejanje: "Njena družina ni imela ničesar za jesti, vsi so sestradani. Tudi sam sem reven, a sem prepričan, da jo lahko počasi, v roku dveh ali treh letih, odplačam."

Prebivalci po državi so tako na milost in nemilost prepuščeni moči narave.

S pomanjkanjem osnovnih življenjskih virov, kot sta rodovitna zemlja in voda, zdaj pa zaradi podnebnih sprememb še izjemno slabe prehranske varnosti, je povezanih približno 80 odstotkov konfliktov v državi, ocenjujejo mednarodne organizacije.

Prebivalci po državi so tako na milost in nemilost prepuščeni moči narave. V revnih vaseh prebivalci pripovedujejo, da skozi leto komajda preživijo z gojenjem pšenice in krompirja. Ker je vedno manj dežja, družine zapadajo v dolgove.

Uničujoče posledice podnebnih sprememb so namreč povzročile, da so se temperature občutno dvignile, če v Afganistanu dočakajo padavine, pa so te skromnejše in nepredvidljive, poroča Guardian. Zaradi dviga temperature se sicer sneg tali hitreje, a v napačnem času, ko kmetje še ne potrebujejo padavin za rast pridelka, ki je posledično uničen.

Druga plat mednarodne pomoči

Čeprav je Afganistan že 15 let ena od največjih prejemnic mednarodne pomoči, predvsem kmetijstvu, ostaja ta slabo razvit in močno odvisen od milosti narave. Donatorji iz zahoda so sredstva državi namreč namenjali za kratkovidne projekte, ki naj bi dali hitre rezultate, zato pa so ti državi na dolgi rok bolj malo koristili.

Grožnje v državi tako ne predstavlja le podnebje, ampak tudi ljudje. Afganistanske vode so zasute z odpadki. Afganistan se ponaša z izjemno bogato biodiverziteto, ki pa jo, paradoskalno, uničujejo predvsem paketi pomoči s hrano. V državi so popisali skoraj 3.000 endemitov, kar je kar štirikratnik povprečja v Evropi. A afganistanska biodiverziteta postaja žrtev donatorjev, ki skupaj z darovano hrano v državo prinesejo tudi pesticide in ostale škodljive snovi, ki se prenesejo na kmetijska polja in tako načenjajo bogato rastje v tej državi.

'Vojne bo nekoč konec, podnebne spremembe pa so naša trajna smrtna obsodba'

Sprememba vremenskih razmer je še posebej prizadela ženske. V tej državi so za prenašanje vode do polj in do živine namreč zadolžene ženske, ki pa morajo zdaj do zajetij vode prehoditi občutno daljše razdalje. "Podnebne spremembe so najhujša grožnja za preživetje naših ljudi, vojne bo nekoč konec, podnebne spremembe pa so naša trajna smrtna obsodba," razmišlja mati šestletnice, ki je zdaj v lasti druge družine.