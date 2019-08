Zaradi tajfuna Lekima na Kitajskem evakuirali milijon ljudi

V kraju Vendžov, med Tajvanom in Šanghajem, se je po obilnem deževju sprožil zemeljski plaz in zajezil reko. Nastal je naravni jez, ki pa je popustil in voda je poplavila okoliško območje. Umrlo je 13 ljudi, 16 je pogrešanih.

Po napovedih vremenoslovcev bo tajfun danes dosegel milijonski mesti Hangdžov in Šanghaj, prizadel naj bi tudi pokrajine Anhuj, Fudžjan in Džjangsu. Zaradi obilnega deževja obstaja velika nevarnost poplav in zemeljskih plazov.

Oblasti so iz Šanghaja evakuirale 250.000 ljudi, na varno so jih premestili tudi 800.000 iz province Dzedžjang. Kar 2,7 milijona domov v regiji ima prekinjeno dobavo elektrike. V Šanghaju so danes zaprte številne tamkajšnje znamenitosti, muzeji in parki, med njimi tudi tamkajšnji Disneyland. Prekinjena sta železniški in trajektni promet, odpovedanih je več kot tisoč letov, poročaBBC.