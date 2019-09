Zaradi tajfuna na Japonskem odpovedali več sto letov

Zaradi tajfuna Tapah, ki se je z juga približal Japonski, so tam odpovedali več sto letov. Tajfun s sunki vetra do 160 kilometrov na uro in močnim deževjem naj bi se približal prefekturi Nagasaki. Oblasti so več kot 2000 prebivalcem južnega otoka Okinawa svetovale evakuacijo, tajfun pa bo prizadel tudi Korejski polotok in Tajvan.

Tajfun, ki je do noči na soboto veljal za tropsko nevihto, je v soboto poškodoval vsaj 14 ljudi v prefekturi Okinawa, nekaj manj kot 30.000 tamkajšnjih stavb pa je ostalo brez elektrike. V nekaterih delih japonske pričakujejo do 250 mililitrov dežja na kvadratni meter, poroča japonska meteorološka agencija. Prav tako so opozorili pred možnimi močnimi vetrovi, visokimi valovi in zemeljskimi plazovi. Zaradi tajfuna Tapah, ki se je z juga približal Japonski, so tam odpovedali več sto letov. FOTO: AP V ponedeljek naj bi oslabel Tajfun naj bi v prihodnjih dneh potoval preko Japonskega morja med Japonsko in Korejskim polotokom ter se pomaknil proti severu Japonske, v ponedeljek pa naj bi oslabel. Japonsko je prejšnji teden prizadel že tajfun Faxai, ki je terjal dve življenji, še najmanj trije starejši ljudje pa so umrli zaradi posledic visokih temperatur, ki so po tajfunu zajele območje. V prefekturi Chiba je bilo brez elektrike vsaj 78.800 gospodinjstev. Ker so brez elektrike ostale tudi številne čistilne naprave za vodo, je bilo poleg tega približno 16.700 gospodinjstev brez vode. Zaradi težav pri ponovni vzpostavitvi oskrbe v goratih predelih naj jim vseh okvar zaradi tajfuna Faxai ne bi uspelo odpraviti pred koncem meseca.