Zaradi težav z dihanjem hospitalizirali 14 mladih. Je bilo krivo vejpanje?

Thomas Haupt , specialist za bolezni dihal z oddelka za javno zdravje iz Wisconsina, je pojasnil, da so se zapleti z dihanjem pojavili pri mladih osebah, ki so bile pred tem zdrave. V bolnišnico so bili sprejeti s"hudimi boleznimi dihal, v nekaterih primerih so bili sprejeti tudi na oddelke intenzivne nege".

V Wisconsinu je zaradi hude pljučne bolezni v bolnišnici pristalo 11 ljudi, v Illinoisu pa so bili zaradi močnih težav z dihanjem po vejpanju v bolnišnico sprejeti trije posamezniki. "Informacije o imenih in vrstah izdelkov za vejpanje pa tudi tega, kje so bili kupljeni, še vedno zbiramo," so sporočili iz zveznega oddelka za javno zdravje v Illinoisu.

"Vsi so bili hospitalizirani zaradi pomanjkanja sape, utrujenosti in bolečin v prsih. Nekateri so celo potrebovali pomoč pri dihanju. Čeprav se njihovo zdravstveno stanje na splošno izboljšuje, pa še vedno ni jasno, kakšne dolgoročne učinke bo pustilo na njihovo zdravje," pa je pojasnil Chuch Warzecha, namestnik vodje oddelka za javno zdravje iz Wisconsina.

'Imamo veliko neodgovorjenih vprašanj'

Bolezen pljuč je bila videti, kot da jo je povzročila okužba,"vendar smo dobili vse teste nazaj negativne". Edina povezava med posameznimi primeri pa je bilo vejpanje."Na tej točki ne vemo, kaj so inhalirali, kje so dobili tekočine za vejpanje, vse to še moramo izvedeti," je razložil Haupt.

Za zdaj pa še ni znano, ali so omenjeni primeri povezani tudi s tistimi iz Illinoisa. Ngozi Ezike, vodja oddelka za javno zdravje iz Illinoisa, je za CNNpovedala, da so se pogovarjali tudi s pristojnimi ljudmi iz Wisconsina in da trenutno še zbirajo podatke in izvajajo testiranja. "Imamo veliko neodgovorjenih vprašanj," je dejala. Tudi njihovi pacienti so imeli težave s pomanjkanjem sape, utrujenostjo in bolečinami v prsih, ki se je na trenutke še poslabševala. Primeri so se pojavili pri ljudeh, ki pred tem niso imeli pljučnih bolezni.