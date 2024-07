Toča jim je prerešetala dom

Večmilijonska škoda v Slovenski Bistrici, ki jo je sobotno neurje z ogromno točo najbolj razdejalo. Gasilci so še vedno na terenu, na pomoč so jim priskočili tudi prostovoljci z drugih gasilskih zvez. Poškodovanih je namreč najmanj 420 objektov. Od stanovanjskih hiš, blokov, gospodarskih poslopij. V glavnem so poškodovane, ponekod tudi povsem odkrite strehe. Nekaj škode pa je tudi na kmetijskih zemljiščih. Eno družino, gre za mamo samohranilko s tremi otroki, pa so preselili v občinsko stanovanje. Toča jim je namreč hišo dobesedno prerešetala.