Zaradi Trumpovih izjav zaposleni pri Facebooku pripravili virtualno stavko

Po grožnjah ameriškega predsednika, da bo nad protestnike poslal vojsko, in so policisti z gumijastimi naboji in solzivcem iz parka pregnali mirne protestnike, je Donald Trump posredno zakuhal še upor na Facebooku. Zaposleni so "virtualno" odšli z delovnega mesta v protest proti lastniku in izvršnemu direktorju Facebooka Marku Zuckerbergu, ker ne ukrepa glede spornih Trumpovih objav.