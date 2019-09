Svoboda govora po hrvaško: novinar zaradi tvita obsojen 'žaljenja uradne osebe'

Hrvaška policija je v ponedeljek prijela novinarja hrvaškega novičarskega portala Index Gordana Duhačeka . Pričakali so ga na letališču v Zagrebu in ga odpeljali na zaslišanje zaradi dveh objav na Twitter profilu.

Novinar je že napovedal, da se bo na obsodbo pritožil, prav tako pa se bo pritožil tudi, če ga bodo tudi v drugem primeru spoznali za krivega.

"Zgroženi in šokirani smo zaradi tega očitnega policijsko-sodnega nadlegovanja našega novinarja, zaradi nečesa, kar je objavil na Twitterju," so poudarili v uredništvu Index.hr. Dogodek dojemajo za nedopustni udar na svobodo govora in izražanja. "Ta proces jasno kaže na to, da aktualna vlada na čelu z Andrejem Plenkovićem, ki se predstavlja kot zagovornica evropskih vrednot, ni nič boljša od komunističnih oblasti iz časa SFRJ," so še poudarili v uredništvu.

Poudarili so, da je to prvi primer, da je policija prijela državljana zaradi izražanja mnenja na Twitterju.

'Morda pri vas v Bosni ali Turčiji lahko pišete ACAB, vendar na Hrvaškem ne morete'

Sodnik je novinarju izrekel denarno kazen v višini približno 750 kun (cca. 100 evrov), vendar je Duhaček plačal manj, ker so mu v kazen všteli tudi čas pripora. Obsodil ga je sodnik Krešimir Ožanić, ki je med drugim v preteklosti izrekel obsodbo zaradi 'žaljenja spomenika Franji Tuđmanu', piše Index.hr.

"Sodnik je pred narokom prišel do moje celice, v kateri so nad menoj bdeli trije policisti, in vprašal: 'Kaj bomo zdaj s teboj?' Vprašal sem ga, kje je moja odvetnica, on pa mi je dejal, naj priznam, ali pa bom moral za 30 dni v zapor," je Duhaček opisal odnos sodnika. Sodnik je nato v celico pripeljal še nekega policista, ki naj bi bil eden od tistih, ki so se počutili užaljeni zaradi novinarjevih zapisov.

Nato je nadaljeval, da ga ne zanima svoboda govora. "Morda pri vas v Bosni ali Turčiji lahko pišete ACAB, vendar na Hrvaškem ne morete. Vem, da boste vi in vaša odvetnica govorili o svobodi govora, ampak mene to ne zanima," je sodnik dejal novinarju.