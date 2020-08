Zaradi udrtja tal skakalnice v Ribnici poškodovanih šest mladoletnikov

V naselju Dolenji Lazi v občini Ribnica se je zgodila nesreča, ki bi se lahko končala tragično. Šest mladoletnih fantov, starih od 13 do 17 let, je stalo na vrhu zaletišča skakalnice za kolesarje, ko se udrla tla in fantje so zgrmeli sedem metrov globoko. Poškodovalo se je vseh šest, vse pa so prepeljali v UKC Ljubljana. Občina Ribnica ima ponoči po navadi na voljo le eno reševalno vozilo, zato je trajalo tudi do 40 minut, da so na kraj nesreče prihiteli reševalci od drugod. Zaletišče ni bilo več v uporabi, še 15 minut pred nesrečo, pa naj bi bili fantje opozorjeni, naj na vrhu ne postopajo.