Miroslav Moravec zaradi ugrabitve toži državo in zahteva 45.500 evrov

80-letni Miroslav Moravec, ki so ga maja 2019 ugrabili migranti in ga zvezanega kar šest ur vozili naokoli, je zoper državo vložil tožbo in zahteva 45.500 evrov odškodnine, saj da je opustila dolžno ravnanje in ni poskrbela, da bi bila policija na meji. Z njim v prtljažniku so se namreč kar dvakrat peljali čez hrvaško-slovensko mejo, a Moravec trdi, da policije ni bilo nikjer. Dva od treh migrantov, ki sta sodelovala pri ugrabitvi, so celo predčasno izpustili iz zapora in naj bi bila zdaj v Centru za tujce v Postojni.