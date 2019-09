Zaradi uporabe elektronskih cigaret vse več smrtnih primerov

Ali so bolezni povezane s posameznimi napravami za vdihavanje pare ali z določenimi kemikalijami, ki se vdihavajo z elektronskimi cigaretami, za zdaj še ni znano. Jasno je le, da je v večini primerov smrti in bolezni šlo za mlade, sicer zdrave ljudi, ki so pred hospitalizacijo intenzivno kadili elektronske cigarete.

V ZDA so smrtne primere doslej zabeležili v Indiani, Minnesoti, Kaliforniji, Illionisu in Oregonu, večina pacientov pa so zdravi mladi s podobnimi simptomi kašlja, bolečin v prsih in pomanjkanja sape. Vsi so uporabljali elektronske cigarete, naprave, ki s pomočjo baterij ogrejejo tekočino in ustvarijo paro.

V zadnji izdaji revije New England Journal of Medicine so ameriški zdravniki in strokovnjaki objavili niz člankov z opisom teh pljučnih motenj oziroma bolezni. "Točen vzrok bolezni še ni jasen, a resnost bolezni in porast primerov tega kliničnega sindroma kaže, da gre za nov ali na novo prepoznan trend in skrb vzbujajoč sveženj pljučnih bolezni, povezanih z vdihavanjem pare (vejpanjem)," so sporočili strokovnjaki iz Illinoisa in Wisconsina, ki so preiskali 53 pacientov.

Noben določen produkt elektronskih cigaret ni povezan z vsemi primeri, poudarjajo centri za nadzor nad boleznimi in preventivo, saj nekateri bolniki uživajo paro na podlagi marihuane, drugi na podlagi nikotina, tretji pa na podlagi obojega.