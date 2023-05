Zaradi ustavitve proizvodnje nam bo Magna vrnila 22,1 milijona evra

Država je dosegla dogovor z avstrijsko Magno, da bo ta v slovenski proračun vrnila subvencijo v vrednosti 22,1 milijona evra za lakirnico v Hočah. Prihod Magne sta leta 2016 napovedala takratni premier Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, v državnem zboru je bil sprejet poseben zakon za to investicijo, ki je omogočal tudi razlastitev lastnikov zemljišč. Magna je prejela subvencijo in obljubila, da bo na lokaciji ustvarila najmanj 1000 delovnih mest. Marca letos pa je sporočila, da bo v Hočah ustavila proizvodnjo.