Zaradi varnostnih razmer Slovenska vojska prekinila urjenje v Iraku

Slovenska vojska je zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Iraku prekinila usposabljanje iraških sil. Slovenski kontingent ostaja v Iraku in nadaljuje svoje delovanje v sklopu preostalih nalog in zaščite sil. Zaostrovanje razmer v Iraku je posledica ameriških obtožb o agresivnem delovanju Irana, tudi z napadi na tankerje.

Osrednje poveljstvo ameriških oboroženih sil je v torek sporočilo, da so ameriški vojaki v Iraku in sosednji Siriji pod najvišjo stopnjo pripravljenosti, ker da so prejeli kredibilne grožnje iranskih sil v regiji. Po sporočilu nemške in nizozemske vojske, da bodo zaradi zaostrenih razmer prekinili z urjenjem lokalnih sil, je to storila tudi Slovenska vojska. Kot so nam sporočili, je "usposabljanje na podlagi ocene zaostrenih varnostnih razmer prekinjeno. Slovenski kontingent ostaja v Iraku in nadaljuje svoje delovanje v sklopu preostalih nalog in zaščite sil." Prav tako so poudarili, da je do podobne omejitve prišlo tudi leta 2017, v času izvedbe referenduma o nedovisnosti Kurdistana. Takrat je tudi prišlo do zaostritve razmer, zato je bilo usposabljanje in delovanje slovenskega in ostalih kontingentov prekinjeno za določeno obdobje, po umiritvi razmer pa ponovno vzpostavljeno.

6. februarja 2013 so na vladi sklenili, da na misijo EUTM Mali napotijo do štiri pripadnike Slovenske vojske z možnostjo rotacij. Prvi pripadnik Slovenske vojske je bil na misijo napoten 19. marca 2013. FOTO: Slovenska vojska

Do kdaj bo veljala tokratna omejitev, ni še jasno, saj tudi razmere zaradi ameriško-iranskega spora niso popolnoma jasne. Ministrstvo za obrambo sporoča, da se bo ocena varnostnih razmer in ogroženosti spremljala ažurno in v sodelovanju z drugimi partnerji. "Usposabljanje se bo predvidoma nadaljevalo takoj po znižanju stopnje ogroženosti. Povratek kontingenta zaradi trenutnih razmer ni predviden, odvisen pa je tudi od prisotnosti in zagotovitve bojne podpore s strani preostalih partnerskih držav." Od septembra 2016 Slovenska vojska (SV) sodeluje na misiji Neomajna odločenost (angl. Inherent Resolve) v severnem delu Iraka. Šest pripadnikov je v Erbilu, v Centru za usklajevanje usposabljanja. Sestavljajo mobilno skupino za usposabljanje in so vključeni v skupino za vzpostavitev partnerskih zmogljivosti. Pripadniki SV svetujejo kot mentorji, skladno z nalogami, dodeljenimi na naborni konferenci, na področjih pehotne oborožitve in taktike, temeljne medicinske pomoči, inženirstva in zvez.

6 pripadnikov SV je v Erbilu, v Centru za usklajevanje usposabljanja. FOTO: Slovenska vojska

Umik Slovenske vojske iz Libanona in Malija?

Po naših informacijah znotraj vojske pa imajo številni drugačno mnenje, saj misije vidijo kot pomemben del v razvoju vojaških sposobnosti države in krepitve sodelovanja s partnerskimi državami.

Obrambno ministrstvo razmišlja o umiku slovenskih vojakov iz misije EU v Maliju in mirovnih sil ZN v Libanonu, o čemer je bilo nedavno obveščeno zunanje ministrstvo. Ministrstvi se zadnje dni o tem posvetujeta, MZZ pa se pripravlja, da bo dalo dokončno stališče. Slovenija po besedah ministrstva dejavna pri mednarodnih pobudah in ukrepih v boju proti terorizmu. V tej povezavi od leta 2014 sodeluje tudi v Globalni protiteroristični koaliciji zoper t. i. Islamsko državo, ki si prizadeva za njen poraz na vseh področjih, pri čemer so po vojaškem porazu kot najbolj ključni obnova in stabilizacija.

Slovenska vlada je 7. septembra 2006 sklenila, da na operacijo UNIFIL napoti 12 pripadnikov Slovenske vojske in s tem prispeva k reševanju razmer v Libanonu. FOTO: Slovenska vojska

Napete razmere na Srednjem vzhodu ZDA v zadnjem času stopnjujejo pritisk na Iran tudi z obtožbami, da načrtuje napade v regiji. V Perzijski zaliv so poslale tudi svojo letalonosilko, pojavljajo pa se tudi poročila, da naj bi v Washingtonu načrtovali napotitev okoli 120.000 ameriških vojakov na Bližnji in Srednji vzhod. Prav tako so obtožile Iran za napade na tankerje, ki so bili poškodovani pred kratkim. Ameriško zunanje ministrstvo je odredilo umik vseh vladnih uslužbencev z ameriškega veleposlaništva v Bagdadu in konzulata v Erbilu na severu Iraka, ki niso nujni za delovanje teh predstavništev. Poziv so objavili tudi na spletni strani veleposlaništva. Donald Trumpje že v sredo tvitnil, da je prepričan, da si bo Iran kmalu zaželel pogovorov, kar je v nasprotju s tem, kar dela njegova vlada od 5. maja naprej, ko je svetovalec za nacionalno varnost John Bolton naznanil, da ZDA v Perzijski zaliv pošiljajo letalonosilko Abraham Lincoln.

ZDA so v Perzijski zaliv poslale bojno skupino z letalonosilko Abraham Lincoln in bombniki. FOTO: AP

Razlog naj bi bila številne "zaskrbljujoče in poslabšane indikacije ter opozorila". Bolton ni razložil, kaj to pomeni, njegovi kritiki pa menijo, da ustvarja umetno krizo, podobno tisti, pri kateri je sodeloval leta 2003, preden so ZDA napadle Irak. Zaostrovanje z Iranom je ameriške kongresnike obeh strank ujelo na levi nogi in zahtevajo več informacij, ne glede na to, da med njimi ni nobenega posebnega zaveznika Irana.V četrtek so voditelji obeh strank v kongresu dobili zaupno poročilo, za kaj naj bi šlo, uvodoma pa ni nič ušlo v javnost. Tako republikanci kot demokrati pa so zaskrbljeni, da Trumpova vlada ne bi storila česa, kar bi jih potisnilo v oboroženi spopad. Ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire, od 5. maja naprej poročajo o domnevnih napadih ali sabotažah v morju pri Združenih arabskih emiratih, napetosti pa povečujejo napadi na savdsko naftno infrastrukturo, ki jih izvajajo hutijski uporniki iz Jemna.Ti imajo podporo Irana, vendar pa so podobne napade izvajali, še preden je Bolton napotil letalonosilko v Perzijski zaliv. Savdska Arabija jih namreč že več let intenzivno bombardira.

V Jemnu je že nekaj let huda humanitarna kriza, katere ni videti konca. FOTO: UNICEF