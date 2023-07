Vlada zaradi škode napovedala spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Škoda po zadnjih ujmah bo po nekaterih ocenah po vsej državi dosegla stotine milijonov evrov. Za primerjavo, žled leta 2014 je povzročil za 430 milijonov evrov škode, večinoma pri elektrogospodarstvu. Tokrat je škoda bolj razpršena, od kmetijstva, gozdov in infrastrukture do poplavljenih objektov, odkritih streh in uničenih avtomobilov. Vlada je zato napovedala spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar bodo imeli poslanci na mizi na prvi seji po počitnicah. V vmesnem času bo potekala ocena škode, za katero so zadolžene občine, zakon pa bo predvideval, da bodo občine na podlagi sanacijskega načrta upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila.