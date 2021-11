Zaradi virusa umrlo že več kot 2700 ljudi

Po nedeljskem 42-odstotnem deležu pozitivnih testov je ta zdaj še višji, in sicer skoraj 48-odstoten. V bolnišnice so sprejeli dodatnih 31 oseb, skupno zdravijo že 603 covidne bolnike, kar je največ po 2. maju letos. Intenzivno terapijo pa potrebuje 142 oseb, kar je štiri več kot dan prej. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star komaj 19 let, na intenzivnem pa 21. Umrlo je 11 covidnih bolnikov. Zaradi slabih epidemioloških razmer že veljajo nekoliko strožji, a glede na izjemno visoke številke hospitaliziranih in novo okuženih – vsaj, če primerjamo z lansko situacijo v tem času – še vedno relativno mili ukrepi.

