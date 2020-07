Zaradi visokega števila okužb v hrastniškem domu starejših odsotna kar tretjina delavcev

Že tretji dan zapored smo zabeležili 19 novih okužb s koronavirusom. To so številke, ki povedo, da smo v počasnem umirjanju epidemije, pravijo na Infekcijski kliniki v Ljubljani, pa tudi zato, ker vsak okuženi okuži manj kot enega. Tudi v zadnem dnevu je največ, kar šest novih okužb, v občini Hrastnik. K šestim okužbam v zadnjih 24 urah je treba prišteti še tri, so sporočili iz občine, pri čemer je ena spet med stanovalci doma za starejše. Zaradi bližine Hrastnika pa so dom za starejše za obiskovalce zaprli še v sosednjih Trbovljah.