Zaradi visokih temperatur Jadranskega morja plaže še vedno polne

Ste se že kdaj kopali v Jadranskem morju konec oktobra? Če do zdaj nikoli niste zbrali dovolj poguma, lahko izkoristite priložnost letos, saj so temperature vode ponekod komaj za kakšno stopinjo nižje od ozračja. Indijansko oziroma babje poletje se bo nadaljevalo še vsaj teden dni, zato ne čudi, da so plaže, kot na primer v hrvaškem Zadru, kjer se je v ponedeljek ogrelo do 23 stopinj Celzija, voda pa ima dobrih 20 stopinj, polne tako domačinov kot turistov. So take temperature res nekaj, česar se lahko veselimo?