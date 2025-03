Zaradi zaprtja letališča Heathrow odpovedanih več kot 1350 letov

Na evropskem nebu vlada kaos, saj so že od četrtka zvečer zaprti najprometnejše evropsko letališče Heathrow in vse ceste, ki vodijo do njega. Vsi leti na londonsko letališče so odpovedani ali preusmerjeni na druga evropska letališča. Za petek so odpovedani tudi vsi poleti s Heathrova. Skupaj več kot 1350 letov, motnje v zračnem prometu pa bo čutiti še v naslednjih štirih dneh. Letališče so morali zapreti zaradi izpada elektrike, ki ga je povzročil požar na bližnji transformatorski postaji.