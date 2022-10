Pravico do pitne vode imamo Slovenci vpisano v ustavo, a delu prebivalcev Spodnje Savinjske doline je bila ta pravica, kot kaže, kršena. Med prebivalci so se namreč začele pojavljati hude prebavne motnje, 32 odraslih in 19 otrok pa je pomoč iskalo v celjski bolnišnici. 17 otrok je bilo odpuščenih v domačo oskrbo, dva pa sta ostala na zdravljenju.