Huda ura na Obali: zemeljski plazovi, poplavljene hiše in podrta drevesa

Za prebivalci obalnih mest je že tretjič v enem tednu dolga in naporna noč. Močno deževje je ceste spreminjalo v deroče reke, zalivalo hiše in prožilo zemeljske plazove. Že nekaj čez polnoč so najprej morali evakuirati več stanovalcev, nato pa so se klici občanov in intervencije vrstile druga za drugo. Največ dela so imeli s črpanje meteorne vode, da bi preprečili še večji vdor vode v hiše, odstranjevali so podrta drevesa in delili protipoplavne vreče. Neurja in nalivi so za seboj pustili pravo opustošenje.

