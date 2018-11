Zaradi ženske, oproščene bogokletja, Pakistanci na nogah

Iz zapora v mestu Multan so v sredo izpustili kristjanko Asio Bibi , ki je pretekli teden oproščena bogokletja, zaradi katerega je prestajala smrtno kazen. Bibijeva, sicer mati pet otro k, se je leta 2009 zapletla v spor s svojimi sosedami leta 2009 med delom v sadovnjaku, ker ji kot kristjanki niso dovolile, da bi se dotaknila posode z vodo. V sporu je po navedbah imama užalila preroka Mohameda, zaradi česar so jo obsodili na dosmrtno ječo.

Navkljub temu, da jo je pakistansko vrhovno sodišče minuli teden oprostilo, je Abibijeva ostala v zaporu, saj so se zagovorniki radikalnih politik in njihovi podporniki odpravili na ulice in zahtevali njeno takojšnjo usmrtitev. Pakistanske oblasti so se ravno zaradi bojazni, da se nemiri na ulicah ne bi še bolj okrepili, odločile, da jo bodo zadržale v državi oziroma ji preprečile, da jo zapusti, poroča BBC.

Medtem so tamkajšnji mediji poskrbeli za zmedo, ko so objavili, da so Abibijevo odpeljali v drugo državo. Pakistanske oblasti so to potezo označile za ’ekstremno neodgovorno’ ravnanje, ker mediji niso počakali na uradno potrditev občutljive informacije. Njihove objave so temeljile na izjavah njenega odvetnika, Saiful Muluka, ki se je zatekel na Nizozemsko, potem ko so mu v domači državi grozili s smrtjo.