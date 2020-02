Kako se v času gripe zaščititi pred virusi?

Največ za svoje zdravje lahko naredimo sami, še posebej zdaj, ko pri nas klesti gripa. Poskrbite za dober imunski odziv in si umivajte roke. In to ne na hitro, temveč najprej splaknite roke, potem pa jih temeljito namilite, ne pozabite tudi na prostor za nohti in to počnite vsaj 20 sekund, še bolje pa minuto. Potem jih izperite in obrišite, po možnosti z brisačko za enkratno uporabo.