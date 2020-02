Zaščitne maske skoraj nemogoče dobiti, v nekaterih trgovinah police z osnovnimi živili prazne

V lekarnah je skoraj nemogoče kupiti zaščitne maske in razkužila. V Lekarni Ljubljana so že s koncem januarja zaznali povečano povpraševanje po maskah, v zadnjih dneh se je povpraševanje še povečalo, tako da je zaloga vseh vrst zaščitnih mask pošla, pri čemer jih ni na voljo niti pri dobaviteljih. Tudi povpraševanje po razkužilih je izredno veliko, medtem ko so v nekaterih trgovinah pošle zaloge osnovnih živil.