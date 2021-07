Na Hrvaškem si vse več hotelov, kampov in apartmajev lasti dele obale

Tudi na sosednjem Hrvaškem se zadnje tedne odvija burna razprava o vodi, natančneje o dostopu do morja. Hrvaški zakon namreč jasno pravi, da so vse plaže javno dobro in da imajo vsi pravico dostopati do plaž in morja. A v realnost se mnogi na zakon požvižgajo. Hoteli, kampi in celo lastniki apartmajev ter počitniških hišic si lastijo dele obale, postavljajo table z napisi zasebna plaža, jih celo ograjujejo in domačinom ter vsem ostalim prepovedujejo njihovo uporabo.

