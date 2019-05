Zasilni pristanek v prvo ni uspel, pristajali so v tišini

V gorečem letalu na moskovskem letališču je po zadnjih podatkih umrlo 41 ljudi, med njimi tudi dva otroka in stevardesa. Pet ljudi je v bolnišnici. Eden od preživelih je dejal, da se za to, da je živ, lahko zahvali samo stevardesam. Guverner Murmanska naj bi družinam umrlih in poškodovanih obljubil odškodnino.

FOTO: AP Rusko potniško letalo Sukhoi Superjet družbe Aeroflot je včeraj popoldne ob zasilnem pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo zajel obsežen požar. Po zadnjih podatkih je umrlo 41 ljudi, med njimi tudi dva otroka in stevardesa. Ruske oblasti so glede nesreče že sprožile preiskavo, regija Murmansk pa je razglasila tridnevno žalovanje. Ruski predsednik Vladimir Putin je svojcem žrtev izrazil sožalje, oblastem pa naročil, da podrobno preučijo nesrečo. Ruski premier Dmitrij Medvedjev je medtem ministru za promet naročil, naj ustanovi posebno komisijo, ki bo ugotovila vzrok nesreče. Na letalu je bilo sicer 73 potnikov in pet članov posadke. "Preživelo je 37 ljudi – 33 potnikov in štirje člani posadke," je sporočila predstavnica preiskovalnega odbora za nesrečo Yelena Markovskaya. Pet ljudi je v bolnišnici. Ruski minister za zdravje je včeraj sicer dejal, da je šest potnikov v kritičnem stanju in se zdravijo v bližnji bolnišnici. Utrpeli naj bi hude opekline, ki so jim močno poškodovale pljuča. Družba Aeroflot je medtem objavila seznam do sedaj identificiranih preživelih, ki ga sproti posodabljajo. Kaj se je dogajalo z letalom? Letalo Sukhoi Superjet-100 je z letališča Šeremetjevo vzletelo ob 18:02 po lokalnem času (ob 16:02 po srednjeevropskem času) proti mestu Murmansk. Guverner Murmanska Andrey Chibis naj bi po poročanju nekaterih ruskih medijev družinam umrlih obljubil milijon ruskih rubljev (13.723 evrov), preživelim, ki se zdravijo v bolnišnici pa pol milijona ruskih rubljev (6861 evrov). Kmalu po vzletu je sistem pričel javljati napako, posadka pa je izdala signal za pomoč. Letalo se je bilo zaradi "tehničnih razlogov" tako prisiljeno vrniti na letališče, a mu je uspelo zasilno pristati šele v drugem poskusu. Ko je le pristalo, pa je motorje zajel ogenj, so sporočili predstavniki Aeroflota, ki je sicer ruski nacionalni letalski prevoznik. "Posadka je strorila vse, da bi rešila potnike. Te so evakuirali v pičlih 55 sekundah," so še povedali pri letalskem prevozniku. Drugih podrobnosti glede nesreče zaenkrat ne razkrivajo, natančen vzrok nesreče pa tako ostaja neznan. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Se pa v medijih že pojavljajo špekulacije glede tega, kaj bi lahko šlo narobe. Po nekaterih podatkih naj bi nesreči botrovala tehnična napaka na enem od motorjev, spet drugi pišejo o tem, da naj bi v letalo udarila strela. Vir, ki ga povzema ruska agencija Interfax, trdi, da je požar zajel motorje po trdem pristanku in ne med letom, kot je sprva nakazovalo. Po njihovih podatkih je imelo letalo ob zasilnem pristanku namreč skoraj polne tanke goriva. Trikrat naj bi udarilo po vzletno-pristajalni stezi, pri tem pa se je gorivo iz rezervoarjev razlilo po stezi, ogenj pa je nato zajel rep letala. Kot je poročal Daily Mirror, naj bi kontrola zračnega prometa izgubila stik z letalom tik pred pristankom. "Pristajali so v tišini," je dejal eden izmed zaposlenih na letališču. Na podlagi podatkov FlightRadar24 je letalo Su-1492 z moskovskega letališča vzletelo ob 18.03 po lokalnem času. Ob 18.11 je prvič javilo težave z odpovedjo radijskega odzivnika, nato pa ob 18.25 še klic za pomoč v sili. Pet minut kasneje signal postal slab, nato pa je letalo zasilno pristalo. Ob stiku s pristajalno stezo je že močno gorelo. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kako je preživelim sploh uspelo ubežati ognjenim zubljem? Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo evakuacijo potnikov po napihljivih toboganih. Eden od očividcev je ob tem za BBC dejal, da je bil pravi čudež, da je sploh lahko kdo ušel ognjenim zubljem. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Eden od potnikov Mikhail Savchenko trdi, da se mu je uspelo rešiti tako, da je skočiti iz letala, ko je bilo to že na vzletno-pristajalni stezi. Posnetek potnikov, ki bežijo iz gorečega letala je objavil tudi na družbenem omrežju in ga pospremil z zapisom "Fantje, vredu sem, živ in v enem kosu". Eden od preživelih potnikov, Dmitry Khlebushkin, pa pravi, da je zelo hvaležen stevardesam. "Samo zahvaljujjoč njim sem preživel," je dejal. Priča dogajanja na letališču je bil tudi nekdanji bolgarski evrovizijski tekmovalec Kristian Kostov. Po njegovih navedbah naj bi se ljudje na letališču od šoka tresli, ko so videli, kaj se dogaja z letalom. Očividec Patrick Horlacher pa je za BBC povedal, da je le nekaj minut pred tem, ko bi se moral vkrcati na drugo letalo, zagledal goreče letalo. FOTO: AP