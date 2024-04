Skrb vzbujajoč trend: lani se je v Sloveniji rodilo najmanj otrok

Ali Slovencem in drugim manjšim evropskim narodom grozi izumrtje? V Sloveniji se je namreč lani rodilo najmanj otrok v zgodovini merjenja, vsaka četrta družina pri nas je par brez otrok. Gre za tih trend, saj se o tem ne govori veliko. In tako je tudi drugod. Rodnost po svetu namreč upada že šest desetletij. O izzivih starševstva, pa tudi ne starševstva, smo se pogovarjali z ženskama, ki svoje poslanstvo vidita vsaka na svoj način. Spregovorili smo tudi z očetom, ki prihaja iz države z najnižjo rodnostjo na svetu in kjer je v nekaterih kavarnah in središčih najti celo napise: otroci prepovedani.